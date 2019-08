“Um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda quer hoje”, disse o chefe de Estado brasileiro aos jornalistas.

Jair Bolsonaro tem agendado para hoje um encontro com Maria Joseíta Silva Brilhante Ustra, viúva do coronel que dirigiu o Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações e Defesa Interna (DOI-CODI) em São Paulo, um dos maiores centros de repressão da ditadura militar que imperou no Brasil durante 21 anos (1964 – 1985).

“Tem um coração enorme. Estou apaixonado por ela. Não tive muito contacto, mas tive algum contacto com o seu marido quando estava vivo”, disse.

Brilhante Ustra morreu, em 2015, vítima de cancro.