O decreto inclui quatro itens: produção, transporte e distribuição de gás natural; indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; atividades de construção civil; e atividades industriais, se "obedecidas as determinações do Ministério da Saúde".

O documento amplia um decreto publicado pelo Governo Federal em 20 de março, quase um mês após o registo do primeiro caso de covid-19 no país, no final de fevereiro.

Jair Bolsonaro levou hoje um grupo de ministros e empresários ao Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir a retoma da economia do país e os impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Bolsonaro caminhou do Palácio do Planalto até ao STF e reuniu-se com Dias Toffoli, presidente do tribunal, fazendo um apelo para que as medidas restritivas nos estados sejam atenuadas.

No encontro, dirigentes empresariais do setor industrial relataram dificuldades para manter fábricas ativas no país e afirmaram que a indústria opera com 40% da capacidade instalada.

Os empresários também afirmaram que algumas companhias já demonstram sinais de enfraquecimento e podem não resistir até ao fim da pandemia, facto que poderá provocar demissões em massa e uma subida do desemprego.

Num breve discurso, Bolsonaro declarou que a crise provocada pelo novo coronavírus causou aflição entre os empresários, acrescentando que iria ampliar os serviços considerados essenciais.