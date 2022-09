Jair Bolsonaro nunca escondeu a sua admiração por futebol, o desporto rei, e já por diversas vezes foi possível ver o presidente do Brasil com camisolas vestidas de vários clubes, como Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e até uma do FC Porto.

E foi mesmo o futebol que serviu de desbloqueador de conversa entre o líder brasileiro e Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro encontro entre ambos nas comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, nesta terça-feira. Na última visita do presidente de Portugal ao Brasil, Bolsonaro havia recusado encontrar-se com Marcelo, devido à reunião deste com Lula da Silva, seu principal rival nas eleições presidenciais de outubro, pelo que o futebol acabou por ser o tal desbloqueador.

Natural de Glicério, município do estado de São Paulo, Bolsonaro é adepto confesso do Palmeiras, clube orientado pelo português Abel Ferreira, que venceu as duas últimas edições da Taça dos Libertadores. Em conversa com Marcelo Rebelo de Sousa, contudo, o presidente do Brasil pareceu ter preferência por outro técnico português.

Numa conversa de circunstância, o presidente da República abordou a questão de "um português" orientar o Palmeiras e o seu homólogo brasileiro, a sorrir, afirmou: "Não é o Jorge Jesus, mas é um bom técnico".