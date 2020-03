A sondagem mediu a avaliação do desempenho do Presidente brasileiro, do Ministério da Saúde e de governo locais na condução das medidas para combater a pandemia de covid-19.

Os números também indicaram que 26% dos brasileiros acham que as ações de Bolsonaro foram regulares, enquanto 5% alegou não saber.

Já o Ministério da Saúde brasileiro foi bem avaliado pela maior parte dos brasileiros, com 55% considerando que o órgão está a ter um bom desempenho, 31% consideram as ações regulares, 12% ruins ou péssimas, e 2% afirmaram não saber.

A pesquisa foi realizada por telefone junto de 1.558 pessoas entre os dias 18 e 20 de março em todas as regiões do país. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo o mais recente balanço das autoridades brasileiras, divulgado este domingo, foram registadas 25 mortes e estão confirmados 1.546 casos da doença no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.