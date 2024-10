Esta quarta-feira, uma bomba norte-americana não detonada da Segunda Guerra Mundial, que estava enterrada no aeroporto Miyazaki, no sudoeste do Japão, explodiu, provocando uma cratera, na zona de táxis, com cerca de sete metros de diâmetro e um metro de profundidade, avança o The Guardian.

De acordo com as autoridades japonesas do Ministério da Terra e Transporte, não havia aeronaves por perto quando a bomba explodiu e não há feridos a registar.

As forças de autodefesa e a polícia do Japão iniciaram uma investigação para apurar o que causou a detonação repentina da bomba, que, ao que se sabe, tinha pouco mais de 226 kg.

O Secretário-Geral do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, afirmou que mais de 80 voos foram cancelados e que as operações serão apenas retomadas na manhã de quinta-feira.

O aeroporto de Miyazaki foi construído, em 1943, enquanto campo de treino de voo da Marinha Imperial Japonesa.

Até aos dias de hoje, várias bombas não detonadas, lançadas pelos militares dos Estados Unidos da América (EUA) durante a Segunda Guerra Mundial, foram encontradas naquela área, informou o Ministério da Defesa japonês.