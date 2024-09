Pelo 14 pessoas foram mortas no final do dia de domingo em múltiplos ataques israelitas que visaram as imediações de Masyaf, uma cidade na província síria de Hama, escreve a Reuters, citando a agência noticiosa estatal síria Sana.

O balanço anterior era de cinco mortos. "O número de vítimas da agressão israelita em vários locais nas proximidades de Masyaf é de cinco mortos e 19 feridos, alguns deles em estado grave", disse o diretor do hospital estatal de Masyaf, Faysal Haidar, em declarações divulgadas pela agência oficial síria, Sana.

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011, Israel tem realizado ataques no país, especialmente contra grupos pró-iranianos.

"Por volta das 23h20 (21h20 em Lisboa) de domingo, o inimigo israelita realizou uma agressão aérea a partir do noroeste do Líbano contra vários locais militares na região central", indicou a Sana citando uma fonte militar.

“Os nossos sistemas de defesa aérea enfrentaram os mísseis da agressão e abateram alguns deles”, acrescentou a fonte, sem fornecer mais pormenores.

Um funcionário da saúde local citado pela SANA disse que 43 pessoas ficaram feridas, incluindo várias em estado crítico, nos ataques.

Os meios de comunicação social estatais da Síria informaram também que os ataques provocaram dois incêndios, que os bombeiros estavam a tentar extinguir.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) informou mais cedo que "as defesas aéreas do regime tentaram enfrentar um violento ataque israelita, em três momentos, que tinham como alvo bases militares" do exército sírio em Masyaf.

"Treze violentas explosões ocorreram na área que abriga centros de investigação científica", acrescentou a ONG sediada no Reino Unido, mas que possui uma vasta rede de fontes no país. Lá, estão presentes "grupos pró-iranianos e especialistas em desenvolvimento de armas", acrescentou o OSDH.

As operações de Israel na Síria intensificaram-se após o ataque do grupo islamista palestiniano Hamas contra Israel em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

[Notícia atualizada 08:51]