De acordo com o Comando Sub-Regional de Lisboa da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 15h02 para um incêndio na cobertura do restaurante junto à estrada nacional 6, com o combate às chamas a ser assegurado por corporações de Algés, Carnaxide, Dafundo e Linda-a-Pastora.

O comando da Proteção Civil não tinha até ao momento qualquer indicação das possíveis causas do incêndio nem estimativa para a conclusão da ocorrência que não fez feridos.