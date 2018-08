Meios dos bombeiros voluntários de Valença foram acionados, cerca das 15:20, pelas autoridades galegas para apoiar no combate a um incêndio que deflagrou na zona industrial de A Granxa em Porriño, disse fonte da proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a corporação portuguesa tem no terreno seis operacionais e duas viaturas.

Segundo noticia o jornal Faro de Vigo, "no momento em que deflagrou o incêndio, os trabalhadores que se encontravam na fábrica afetada foram retirados, não havendo registo de feridos".