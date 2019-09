Segundo o comandante da corporação de Vila do Conde, Carlos Gomes, os bombeiros receberam o alerta no sábado, e desde então têm realizado buscas nas imediações da casa da idosa, mas sem sucesso.

"A família pediu-nos o apoio e, embora esta não seja uma competência exclusiva dos bombeiros neste tipo de situações, quisemos dar uma ajuda e desde então andamos no terreno com três veículos e uma mota 4 para a tentar localizar. Já batemos toda envolvência da habitação, mas ainda não conseguimos pistas", contou à Lusa o comandante da corporação de Vila do Conde.

Carlos Gomes garantiu que as operações de busca vão prolongar-se quarta-feira e que entretanto têm sido apoiadas por uma associação de busca e salvamento (GOBS) que tem batido o terreno com dois cães.

A idosa foi vista pela última vez na Rua da Lapa, em Vila do Conde, no sábado à tarde e os familiares estão a utilizar as redes sociais para fazer circular fotografias da desaparecida e a pedir ajuda da comunidade para a tentar localizar.