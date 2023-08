O cão, de 10 meses, desapareceu às 16h00 de sábado, "na zona da Praceta da Zona Comercial do Chantre na Maia" e "foi visto posteriormente na zona da Leonesa, isto é, pode estar em qualquer lado".

Segundo o Jornal de Notícias, o animal costuma estar no quartel, mas devido aos festejos do 148.º aniversário da Real Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto foi levado para um hotel canino na Maia.

"Foi levado de manhã para um hotel canino, na Maia, e a intenção era ir buscá-lo à noite. Era só para passar lá o dia. Quando liguei por volta das 20 horas para o ir buscar é que fui informada que ele tinha fugido. Até então ninguém nos tinha informado", contou ao jornal a bombeira Paula Silva.

Porto é raçado de pastor alemão com rottweiler e tem chip, é ainda referido. "Pedimos a quem o vir que contacte de imediato os Bombeiros Voluntários do Porto através do n° 222055845. Partilhem!! Queremos de volta o nosso animal de companhia!", é pedido nas redes sociais.