Na aldeia de Bencatel, concelho de Vila Viçosa, meio pequeno onde “toda a gente se conhece”, a população “chora” a vítima mortal do acidente de Borba já sepultada, ainda sem nada saber dos desaparecidos da terra.

“Aquele que já foi enterrado, os familiares ao menos já sabem que morreu e que está lá ao pé deles”, disse à agência Lusa João Cardoso, de 65 anos, antigo trabalhador do setor dos mármores e natural de Bencatel, freguesia de Vila Viçosa e a poucos quilómetros de Borba, no distrito de Évora.

Pelas ruas da aldeia, ao fim da tarde, já com o frio a “apertar”, são poucas as pessoas que circulam e, destas, a maioria prefere não falar sobre a “tragédia” ocorrida, na segunda-feira, em Borba, com o deslizamento de terras e o colapso de um troço da estrada 255 para pedreiras.

O acidente, segundo a Proteção Civil, provocou, pelo menos, dois mortos, operários de uma empresa de extração de mármores, um residente em Bencatel e outro em Vila Viçosa, e três desaparecidos, dois de Bencatel e um de Alandroal, que seguiam em viaturas automóveis, alegadamente, arrastadas para dentro de um poço de pedreira.

Até hoje, apenas um corpo foi recuperado pelas autoridades, o de um homem residente em Bencatel, de 49 anos, cujo funeral foi realizado na quarta-feira, no concelho de Alandroal, de onde era natural.

À espreita à porta de casa, Florentina Mercês, tia de um dos homens da aldeia que está desaparecido, disse que, entre a família e na aldeia, se vive “uma esperança sem esperanças nenhumas”.

“Temos uma grande mágoa em cima, na família e na aldeia, e não podemos fazer mais nada. Só nos resta aguardar e aguardar, esperar e esperar que as coisas se resolvam o mais depressa possível, é só o que a gente pede”, acrescentou.

“Isto é um meio pequeno, toda a gente se conhece e, por isso, é complicado”, realçou, frisando que “tudo isto dá cabo do cérebro das pessoas”.

O deslizamento de um grande volume de terras da estrada, que provocou "a deslocação de uma quantidade muito significativa de rochas, de blocos de mármore e de terra" para o interior de pedreiras contíguas, ocorreu às 15:45 de segunda-feira.

O funeral da única vítima ainda retirada da pedreira de Borba realizou-se para o cemitério de Santiago Maior, no concelho de Alandroal, distrito de Évora.