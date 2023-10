De acordo com o canal, a colaboração do antigo primeiro-ministro deverá começar em 2024 e irá desempenhar um papel fundamental na cobertura tanto das eleições gerais no Reino Unido como das eleições nos EUA no próximo ano.

O canal avança ainda que o antigo governante irá criar e apresentar uma nova série sobre o poder da Grã-Bretanha em todo o mundo, além de apresentar emissões especiais ocasionais em direto por todo o país.

Citado pelo canal, Boris Johnson revelou que “o GB News é um canal insurgente com uma audiência leal e em crescimento. Estou entusiasmado em comunicar que vou juntar-me em breve e oferecer as minhas opiniões sinceras sobre assuntos globais".

“Vou falar sobre as imensas oportunidades para uma Grã-Bretanha global – assim como os desafios – e porque é que os nossos melhores dias ainda estão por vir”, acrescenta.

Promete ainda que dará "a este novo e notável canal de televisão a minha visão nua e crua sobre tudo, desde a Rússia, a China, a guerra na Ucrânia e a forma como enfrentamos todos esses desafios, até às enormes oportunidades que temos pela frente".

No contexto deste anúncio, também o diretor editorial, Michael Booker, informa que estão "tremendamente orgulhosos por ele se juntar à família do GB News, em particular numa altura em que nos aproximamos de um ano político sísmico tanto aqui como no outro lado do Atlântico".

"Boris tem sido o primeiro-ministro mais influente da nossa geração, e a sua visão única sobre os assuntos nacionais e mundiais será um sucesso estrondoso entre os nossos telespectadores e ouvintes", diz também.

“Além das suas habilidades políticas, ele é um jornalista e escritor incrivelmente talentoso, então mal podemos esperar para começar a trabalhar com ele no que será uma TV imperdível”, termina.