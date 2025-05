A polícia britânica anunciou ter encontrado um corpo durante as buscas por uma menina desaparecida no rio Tamisa, em Gravesend, Kent, no Reino Unido.

Na sexta-feira, os serviços de emergência responderam a um alerta sobre duas crianças, um rapaz e uma rapariga, em dificuldades na água, perto do Royal Terrace Pier, em Kent. O rapaz foi resgatado e encontra-se em condição estável. De acordo com o canal britânico Sky News, a polícia de Kent informou, entretanto, que um corpo foi recuperado por volta das 11h40 deste sábado. O incidente ocorreu na sexta-feira, 30 de maio, pelas 13h46, quando a Autoridade Portuária de Londres contactou a polícia devido a preocupações com o bem-estar de duas crianças que tinham entrado no rio na Royal Pier Road. A identificação formal do corpo ainda não foi confirmada. A família da menina está a ser acompanhada por oficiais especializados neste momento difícil.