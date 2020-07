O primeiro-ministro assinalou que continua em vigor a opção sobre as deslocações para os locais de trabalho “sempre que se cumpram as medidas de segurança” e que as “pessoas vulneráveis” podem sair à rua sem conselho médico.

Johnson indicou que “além de estar em causa” a reabertura de locais de risco, vai ser obrigatório o uso de máscara de proteção sanitária em sítios fechados como museus, cinemas, locais de culto e estabelecimentos comerciais.

O médico Chris Whitty diz que é “incorreto” pensar-se que se pode reabrir a sociedade e manter controlado o vírus admitindo que se chegou “ao limite” do que pode estar a funcionar sem risco de aumentar a prevalência do contágio de forma exponencial.

“O travão” ao plano de desagravamento das medidas, segundo Boris Johnson, foi decidido depois de o Governo ter anunciado através da rede social Twitter a imposição, a partir de hoje, de novas restrições na maior parte das regiões do norte de Inglaterra, que impede visitas a casas particulares.

Em declarações à BBC, o ministro da Saúde, Matt Hancock, defendeu as medidas ao assinalar que, segundo os dados de rastreio dos contágios, a maior parte da transmissão do vírus, mais ativo no território da Inglaterra, acontece em “visitas de familiares e amigos em casas particulares”.

A diretiva significa que os habitantes de cidades como Manchester e a área metropolitana correspondente, assim como os condados de East Lancashire e parte de West Yorkshire não podem encontrar-se em casas uns dos outros, nem mesmo nos jardins.

Nas mesmas zonas não são permitidos grupos em restaurantes ou “pubs”.

Hancock reconheceu que a medida afeta a comunidade muçulmana numa altura em que se preparava para as festividades familiares do Eid al-Adha, no próximo fim de semana.

No resto do território da Inglaterra, na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales “há um desconfinamento relativo” mas o ministro da Saúde disse que as autoridades estão alerta sobre a possibilidade de uma “segunda vaga na Europa”.

No Reino Unido, morreram de covid-19 45.999 pessoas até quinta-feira, dia em que foram comunicados 38 óbitos em 24 horas.

O número de contágios foi de 846 novos casos, no mesmo dia, o maior número ocorrido num período de 24 horas durante um mês.