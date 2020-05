Em Portugal, morreram 1.356 pessoas das 31.292 confirmadas como infetadas, e há 18.349 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A partir de 08 de junho, o governo britânico vai obrigar todas as pessoas, incluindo britânicos e residentes no Reino Unido, que cheguem ao país por via aérea, marítima ou ferroviária a permanecer isoladas durante 14 dias para reduzir a probabilidade de infeção.

As transgressões serão puníveis com multas de mil libras (1.100 euros), estando isentas pessoas vindas da Irlanda, motoristas de transportes de mercadorias, médicos que estejam envolvidos no combate à pandemia de covid-19 e trabalhadores agrícolas sazonais.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, revelou no sábado à Rádio Renascença que o Governo está a negociar um corredor turístico o Reino Unido, à semelhança do que está a ser feito com Espanha e França para permitir a passagem de emigrantes portugueses.

“Portugal tem todo o interesse em que a retoma gradual do turismo, que esperamos que comece já este verão, conte, também, com aquele que é o primeiro mercado de origem dos turistas estrangeiros em Portugal, que é o Reino Unido. É esse trabalho que agora vai ser feito a nível diplomático e político”, revelou.

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das dormidas de estrangeiros em 2019.

O instituto de estatísticas britânico ONS calcula que 3,3 milhões de britânicos tenham visitado Portugal em 2019, que é o nono país mais popular dos turistas do Reino Unido, cuja lista é liderada pela Espanha (18 milhões) e França (10 milhões).