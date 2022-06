Num vídeo para as emissoras britânicas, Boris Johnson frisou que o resultado da votação permitir ao governo pôr o Partygate para trás das costas e concentrar-se no que está a ser feito "para ajudar as pessoas".

O primeiro-ministro apontou ainda que tinha o apoio de uma maior proporção dos seus colegas parlamentares do que quando se candidatou à liderança em 2019.

Questionado sobre se descartaria uma eleição rápida, Johnson ignorou a questão. Depois de ser pressionado, disse que não estava "interessado em eleições rápidas".