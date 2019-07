A ainda primeira-ministra vai presidir ao último debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns, às 12:00 (mesma hora em Lisboa), tal como fizeram Tony Blair e David Cameron antes de renunciarem formalmente.

Os dois antecessores receberam elogios e comentários jocosos e foram homenageados com ovações de pé dos dois lados, partido do governo e oposição, mas é incerto se Theresa May vai gerar a mesma deferência.

No regresso à residência oficial, em Downing Street, Theresa May terá oportunidade para se despedir dos funcionários, que ficam, e dos assessores políticos, que serão dispensados, enquanto aguarda pela audiência com a rainha Isabel II.

À saída para o palácio de Buckingham, Theresa May fará uma curta declaração de despedida no exterior de Downing Street, mas a demissão será feita em privado com a monarca.