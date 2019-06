O antigo Mayor de Londres Boris Johnson, considerado o favorito para suceder a Theresa May, angariou 114 votos, seguido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt (43), o ministro do Ambiente, Michael Gove (37), o antigo ministro para o 'Brexit' Dominic Raab (27), o ministro do Interior, Sajid Javid (23), o ministro de Saúde, Matt Hancock (20), e o ministro para o Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart (19).

A eleição interna, conduzida pelo chamado Comité 1922, tem uma primeira fase que está reservada ao grupo parlamentar. Com o total dos 313 votos dos deputados habilitados para votar contados, esta foi a distribuição:

Boris Johnson - 114

Jeremy Hunt - 43

Michael Gove - 37

Dominic Raab - 27

Sajid Javid - 23

Matt Hancock - 20

Rory Stewart - 19

Mark Harper - 10

Esther McVey - 9

Andrea Leadsom - 11

Face a esta distribuição, sete candidatos passam à próxima votação, a segunda de três, e Mark Harper, Andrea Leadsom e Esther McVey ficam de fora.

A primeira volta da eleição decorreu entre as 10:00 e 12:00 locais (mesma hora em Lisboa), determinando as regras que os candidatos com 16 votos ou menos sejam eliminados.