O Presidente interino da Roménia, Ilie Bolojan, nomeou hoje o ministro do Interior, o liberal Catalin Predoiu, para chefiar o Governo temporariamente, após a demissão do primeiro-ministro devido à derrota do candidato presidencial apoiado pela coligação no poder.

Predoiu, que é também presidente interino do Partido Nacional Liberal (PNL) — que integra a coligação governamental, juntamente com os sociais-democratas (PSD) e a minoria húngara –, irá garantir a liderança do executivo pelo menos nas próximas duas semanas, avança o canal romeno Digi24. O primeiro-ministro, Marcel Ciolacu, renunciou ao cargo na segunda-feira, após o candidato presidencial Crin Antonescu ter ficado em terceiro lugar na primeira volta das presidenciais romenas, e portanto excluído da segunda volta, que será disputada entre o populista George Simion e o independente Nicusor Dan no dia 18. O Presidente interino assinou hoje de manhã o decreto que designa Catalin Predoiu como primeiro-ministro interino, até que o novo governo seja formado, anunciou a Presidência.