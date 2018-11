Os dados foram avançados nas III Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, que, durante dois dias, hoje e sexta-feira, reúnem em Bragança mais de 300 participantes de instituições de saúde e ensino dos distritos de Bragança e Vila Real.

As infeções são o tema destas jornadas em que a ULS do Nordeste, responsável pelos hospitais e centros de saúde do distrito de Bragança, deu conta dos resultados de um grupo de trabalho que, nos últimos quatro anos, conseguiu “uma redução de 50% das infeções”.

“É preciso continuar a desenvolver (este trabalho), porque até há bem pouco tempo as infeções multirresistentes eram hospitalares, mas hoje, infelizmente, já estão na comunidade: nos lares, nos cuidados continuados, em todas essas áreas e é fundamental que estes programas e estas equipas desçam também - e estão a fazê-lo - à sociedade civil na parte de esclarecimento e divulgação”, considerou Carlos Vaz.

As jornadas reservam um painel dedicado exclusivamente aos antibióticos e aberto à população “para que as pessoas entendam que só devem ser tomados quando estritamente necessário e não de modo próprio porque o nosso familiar tem, nós também tomamos”, alertou o presidente da ULS do Nordeste.