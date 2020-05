Paulo Guedes declarou que não é hora de pedir aumento de salários para polícias ou médicos que “vão às ruas para exercer a sua função”, acrescentando que o Governo não deve “dar medalhas antes da batalha”.

“As medalhas são dadas após a guerra, não antes da guerra. Os nossos heróis não são mercenários. Que história é essa de pedir aumento de salário porque um polícia ou médico vai à rua exercer a sua função?”, questionou o responsável pela pasta da Economia.

Segundo o governante, quem trabalhar em horário alargado durante o combate ao coronavírus já vai receber um pagamento adicional, na forma de horas extras.

“Só vamos pedir uma contribuição, por favor, enquanto o Brasil está de joelhos, tentando se reerguer, por favor, não assaltem o Brasil. Não transformem um ano eleitoral, onde é importante tirar o máximo possível do gigante que foi abatido, deixem ele se levantar”, disse Guedes, referindo-se às eleições municipais, agendadas para outubro.

O ministro pediu ainda apoio ao Congresso, a governadores e a prefeitos para manter um eventual veto de reajustes salariais, incluídos no pacote de ajuda financeira a estados e municípios aprovado no início do mês.

Além de Guedes, a conferência de imprensa contou ainda com a presença de outros ministros, como Damares Alves, titular da pasta da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que afirmou que a ideia inicial daquele encontro era “celebrar” os 500 dias do Governo do Presidente Jair Bolsonaro, mas que a urgência do tema da pandemia mudou a direção das suas declarações.

“Sonhamos com uma grande festa na sede do Governo, em fechar as ruas e celebrar. Os índios a dançar connosco, os ciganos, os quilombolas [descendentes de negros que fugiram da escravidão] vindo para cá para celebrar”, disse a ministra, que espera uma festa “muito maior” na celebração de mil dias de Governo.

Paulo Guedes acabou ainda por afirmar, durante a conferência de imprensa, que a pandemia acabou por ser “uma bênção” para o Brasil, em relação às exportações de matéria prima que o país tem realizado.

“O Brasil é a única economia do mundo que está a aumentar as exportações. (…) Foi uma maldição, mas, curiosamente, no momento em que o meteoro atinge o Brasil com essa pandemia, o que era maldição virou uma bênção. As cadeias produtivas estão rompendo e o Brasil está a vender produtos agrícolas e minérios”, disse o ministro da Economia.

No dia em que o executivo brasileiro assinalou os 500 dias de trabalho, o ministro da Saúde do país, Nelson Teich, pediu a demissão do cargo, menos de um mês após ter assumido a tutela.

Teich tinha assumido o cargo em 17 de abril, após a exoneração do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que discordava de Jair Bolsonaro na condução das medidas de combate ao novo coronavírus.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou um estudo que medirá a propagação do coronavírus em cidades brasileiras, de forma a criar políticas públicas mais eficientes. Ao todo, 99.750 pessoas de 133 municípios de todas as regiões do país serão submetidas ao teste rápido (sorologia), que deteta se a pessoa já teve a doença.

O país sul-americano já contabilizou 14.817 vítimas mortais e 218.223 casos confirmados da covid-19, sendo que ainda está a ser investigada a eventual relação de 2.300 óbitos com a doença covid-19.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 306 mil mortos e infetou perto de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.