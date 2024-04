“As atividades económicas com maior número de empregadores incluídos na atualização corrente são: trabalho doméstico (43), cultivo de café (27), criação de bovinos (22), produção de carvão (16) e construção civil (12)”, detalharam em comunicado as autoridades brasileiras.

A lista é atualizada de seis em seis meses e esta edição “o maior número de inclusões já registado na história”, frisou o Governo brasileiro.

As autoridades brasileiras resgataram 3.190 pessoas do trabalho análogo à escravatura no ano passado, o maior número em 14 anos.

Foi um aumento significativo em relação a 2022, quando 2.575 pessoas em condições semelhantes foram libertadas.

O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravatura. Fê-lo em 1888 através da chamada “Lei Áurea”, assinada pela princesa Isabel I de Bragança.