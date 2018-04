Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, entregou-se este sábado à Polícia Federal, para dar início ao cumprimento de uma pena de 12 anos e um mês de prisão. Desde quinta-feira na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo, Lula está agora sob custódia das autoridades policiais.

A entrega foi dificultada pelos apoiantes do ex-presidente, que cercaram o edifício para tentar impedir a prisão. Durante a tarde, Lula da Silva tentou abandonar o edifício, todavia, dezenas de militantes bloquearam a saída do veículo em que o ex-presidente pretendia deixar a sede do Sindicato, em São Bernardo do Campo, após anunciar que se entregaria à polícia para cumprir a pena de 12 anos de prisão decretada contra ele.

Após vários minutos de bloqueio, Lula saiu do veículo dos seus advogados, rodeado por manifestantes que gritavam "Não se renda!", e voltou à sede sindical, onde está desde quinta-feira.

Já durante a concentração da cúpula de partidos que apoiam o ex-presidente, que apelava à calma, Lula da Silva tentou novamente abandonar a sede do Sindicato, desta vez a pé, avança o jornal 'Folha de São Paulo'.

A mesma fonte acrescenta que o ex-presidente acabou por entrar num dos carros da Polícia Federal (PF), que foi escoltado. Imagens da rede Globo mostram uma caravana policial a seguir a alta velocidade. Num desses automóveis, descaracterizados, deverá seguir o ex-presidente. Inicialmente a imprensa dizia que o comboio ia a caminho do aeroporto de Congonhas, no sul de São Paulo, de onde viajaria para Curitiba. Todavia, o destino foi, afinal, a sede da Polícia Federal em São Paulo, de onde já saiu — desta vez de helicóptero.

A imprensa brasileira dá conta de gritos, fogo de artifício, vuvuzelas e panelas a bater, em reação à entrega de Lula. Junto à sede da PF, em São Paulo, há relato de confrontos entre grupos contra e a favor da prisão de Lula, adianta a 'Folha de São Paulo'.

Ainda durante a tarde, Lula e quem o acompanhava chegaram ao estacionamento por uma porta traseira, e pretendia deixar o local discretamente por uma porta lateral, mas seus apoiantes rapidamente rodearam o carro, impedindo a saída.

Tarde de negociações

Depois de uma primeira tentativa falhada de entrega à PF, a presidente do partido, Gleisi Hoffman, subiu a um carro de som para falar com os apoiantes do ex-presidente. Apresenta as consequências de os militantes não deixarem Lula sair do edifício, mas deixa a decisão nas mãos dos apoiantes.

"Eu queria estar aí gritando, mas não adianta", diz a também deputada federal, que procura demover a multidão.

Lula da Silva abandona o Sindicato a pé, enquanto os apoiantes tentam impedir a sua entrega à Polícia Federal. créditos: EPA/Sebastiao Moreira

Conta o jornal brasileiro 'Folha de São Paulo' que mesmo dentro do edifício do Sindicato os apoiantes de Lula tentam impedir a saída do ex-presidente, bloqueando passagens internas. "As lideranças sindicais tentam apaziguar os ânimos mas há grande resistência em obedecer às orientações para que Lula se entregue sem problema", descrevem os jornalistas da publicação.