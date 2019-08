Ao ritmo de tambores e de samba, os manifestantes marcharam pelas ruas de Ipanema, gritando palavras de ordem como “Salvem a Amazónia”, “Fora Bolsonaro e Salles” e “Bolsonero”, numa alusão ao imperador romano Nero e ao grande incêndio da Roma Antiga.

Domingo foi o terceiro dia consecutivo de manifestações pela preservação da maior floresta tropical do mundo.

Além do Rio de Janeiro, realizaram-se protestos em Belo Horizonte, Piracicaba, no interior de São Paulo, e Porto Velho, a capital regional do estado de Rondonia, um dos mais afetados pelos incêndios e que desde sábado conta com um reforço de tropas militares no combate aos fogos.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasileiro anunciou que a desflorestação da Amazónia aumentou 278% em julho, em relação ao mesmo mês de 2018.