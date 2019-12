Ricardo Salles, que se recusou a estabelecer uma meta para limitar a desflorestação no próximo ano, disse em entrevista à The Associated Press que seu país está comprometido com a redução de atividades ilegais, mas precisa do apoio dos países desenvolvidos.

“Estamos dispostos a fazer o que for necessário, mas precisamos desse ‘backup'”, disse Salles.

“Esse ‘backup’ foi prometido há muitos anos e ainda esperamos que os países ricos participem de maneira adequada. Os fundos proporcionais são realmente o que será necessário para essa tarefa”, adiantou o ministro.

Enquanto participa na COP25, Salles está a trabalhar para garantir as políticas ambientais do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro debateu com alguns líderes europeus este ano sobre o seu compromisso de proteger a Amazónia, mas preocupou ativistas ambientais e outros por criticar o regulador ambiental do Brasil e por pedir mais desenvolvimento na região amazónica.

O Presidente também acusou grupos de ativistas, sem provas, de terem incendiado a região para minar o seu Governo.

A desflorestação nos 12 meses até julho atingiu a maior taxa anual em 11 anos.