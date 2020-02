O procurador-geral do Brasil recorreu hoje da decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de validar um acordo de colaboração firmado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral com a justiça.

O acordo de colaboração premiada (firmado por acusados que aceitam confessar crimes em que participaram ou dar informações à justiça em troca de benefícios) foi fechado por Sérgio Cabral junto da Polícia Federal no ano passado e acabou homologado pelo juiz Edson Fachin, que tem a alçada dos casos da operação Lava Jato no STF, na semana passada. Segundo o recurso apresentado pelo procurador-geral do Brasil, Augusto Aras, o acordo firmado com Sérgio Cabral deveria ser anulado porque não terá apresentado factos novos às investigações em curso, nem se comprometeu a devolver o dinheiro que foi bloqueado nas suas contas bancárias. Augusto Aras quer que a prisão preventiva contra o antigo governador do Rio de Janeiro seja mantida e apontou a existência de suspeitas de que Sérgio Cabral continua a ocultar parte do dinheiro ilícito que recebeu de esquemas criminosos. Desde o ano passado que o ex-governador passou a admitir que recebeu subornos e já apontou outros supostos membros de uma vasta organização criminosa que atuou superfaturando obras e desviando dinheiro público no Rio de Janeiro. Sérgio Cabral está preso desde 2016. Já foi condenado a mais de 280 anos de prisão e foi apontado como um dos principais envolvidos nos desvios financeiros descobertos na Lava Jato. A operação Lava Jato, iniciada em 2014, desvendou um vasto esquema de corrupção envolvendo a petrolífera Petrobras e outros órgãos públicos brasileiros, que levou à prisão de empresários, ex-funcionários públicos e políticos, incluindo o ex-Presidente do país Lula da Silva.