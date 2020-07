No total, o país sul-americano concentra 71.469 vítimas mortais e 1.839.850 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país no final de fevereiro.

Segundo o Ministério da Saúde, 263 das 1.071 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje.

O Brasil, segundo país com mais mortos e infetados pelo novo coronavírus no mundo, ocupa também a segunda posição das nações com maior número de recuperados, apenas atrás dos Estados Unidos da América.

Até ao momento, 1.100.873 pacientes conseguiram superar a doença, sendo que 667.508 infetados continuam sob acompanhamento.

A taxa de letalidade da covid-19 no país está fixada em 3,9%, de acordo com o Ministério da Saúde brasileiro.

O Brasil, com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, tem agora uma incidência de 34 óbitos e 875,5 casos da doença por cada 100 mil habitantes.