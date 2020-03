Segundo o executivo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, a taxa de mortalidade da covid-19 no Brasil é de cerca de 3,5%, de momento.

De acordo os dados hoje divulgados, 15 das 27 unidades federativas do país (26 estados mais o Distrito Federal) registaram óbitos devido ao novo coronavírus: Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Assim, todas as regiões do Brasil têm mortes confirmadas pela covid-19.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro mais afetado, totalizando 113 mortos e 1.517 casos confirmados. Segue-se o Rio de Janeiro com 18 óbitos e 657 infetados e o Ceará que, até ao momento, contabilizou cinco vítimas mortais e 372 casos positivos da covid-19.

O Governo de Bolsonaro anunciou hoje que deixará de fazer a habitual conferência de imprensa diária apenas com dados do Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, mas sim com uma presença interministerial.

Ao lado de outros ministros, Mandetta voltou a pedir hoje que sejam mantidas as recomendações feitas pelos estados para conter o avanço da pandmeia do novo coronavírus, e que visam a restrição de circulação de pessoas e o funcionamento de alguns tipos de comércio.

“Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque neste momento é a medida mais recomendável, porque temos muitas fragilidades ainda no sistema de Saúde”, disse Mandetta, contrariando a postura de Jair Bolsonaro, que diariamente apela a que a população continue a sair de casa para trabalhar.

“No momento, devemos manter o máximo grau de distanciamento social, para que possamos (…) dar tempo para que o sistema [de saúde] se consolide na sua expansão”, acrescentou o governante, em conferência de imprensa.

No domingo, Jair Bolsonaro contrariou as recomendações sanitárias de quarentena no país e passeou por localidades da área metropolitana de Brasília, visita que foi partilhada pelo chefe de Estado na rede social Twitter.