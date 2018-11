O juiz responsável na primeira instância da operação que desvendou o maior escândalo de corrupção no Brasil, a operação Lava Jato, assegurou, no entanto, que o crime é combatido com investigações sólidas e evitando confrontos armados.

A flexibilização da posse e porte de armas na luta contra o crime foi uma das bandeiras de Bolsonaro durante a campanha.

Na entrevista que foi emitida no domingo, Moro disse que as regras atuais para a posse de armas em casa são "muito restritivas" e que flexibilizar estas regras não significa incentivar as pessoas a andarem armadas nas ruas.