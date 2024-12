Em pouco mais de 24 horas o Brasil viveu duas tragédias, que ceifaram a vida a algumas dezenas de pessoas. Um pelo solo e outra pelos ares.

Qual a primeira tragédia?

Na madrugada de sábado, um acidente de viação provocou, até agora, a morte de 41 uma pessoas, no interior de Minas Gerais, o mais grave em vias de circulação desde 2007.

O autocarro saiu de São Paulo e viajava pela estrada BR-116 com destino ao estado da Bahia quando sofreu o acidente, por volta das quatro da manhã locais deste sábado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou em comunicado que, segundo "informações preliminares", uma grande pedra de granito "possivelmente" soltou-se de um camião que seguia no sentido contrário e atingiu o autocarro.

O autocarro sofreu um grande incêndio e um veículo com três ocupantes colidiu contra a parte traseira do camião.

O motorista do camião fugiu do local e é considerado "foragido", segundo a Polícia Militar. O suspeito de provocar o acidente estava com a carteira de motorista suspensa há dois anos.

E o que aconteceu hoje?

Dez pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte na cidade de Gramado, interior do Rio Grande do Sul, no Brasil, anunciaram as autoridades.

Inicialmente foram confirmados apenas nove mortes, mas nos últimos minutos o delegado Cléber dos Santos Lima, do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do estado confirmou o óbito de outra pessoa.

As autoridades confirmaram assim a totalidade de mortes de todos os ocupantes do avião, um Piper Cheyenne 400. A Defesa Civil afirmou num primeiro momento que "preliminarmente, o avião transportava dez pessoas".

Uma tragédia familiar

No desastre aéreo, as vítimas eram todas da mesma família.

As vítimas são o empresário paulista Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, que também pilotava a aeronave, e nove familiares que viajavam a bordo, confirmou a Polícia Civil à AFP.

O acidente não deixou sobreviventes entre os ocupantes do avião. Outras 17 pessoas ficaram feridas em terra, duas delas com gravidade, segundo a Defesa Civil.

O avião, um turbo-hélice Piper Cheyenne 400, colidiu com uma "chaminé de um prédio, depois contra o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis", detalhou, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Os destroços também "alcançaram uma pousada", acrescentou.

O avião havia saído da cidade de Canela, que assim como Gramado é um destino turístico muito procurado no Rio Grande do Sul, e caiu minutos após levantar voo.

As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.