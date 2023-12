O petróleo do Mar do Norte para entrega em fevereiro foi negociado a 72,37 dólares às 8:48 em Lisboa, menos 1,19% do que no final da sessão anterior, mas depois moderou a queda para 73,22 dólares às 10:32, menos 0,03%.

O Brent atingiu o nível mais baixo do ano em 12 de junho, quando fechou a 71,84 dólares, depois de ter sido negociado a 70,12 dólares durante o dia em março.

As fracas previsões económicas para o próximo ano fazem temer uma queda da procura, sobretudo na China, que se conjuga com um aumento da produção em países como os Estados Unidos, "que está a regressar a níveis recorde", disse Craig Erlam, analista da OANDA, citado pela Efe.

"A OPEP+ fez muito para resolver o desequilíbrio, mas parece que desta vez não foi suficiente. Especialmente porque muitos estão agora a perguntar-se como é que as novas quotas (reduzidas) serão cumpridas, dado o claro desacordo no seio da aliança", disse.

Os investidores aguardam as decisões da Reserva Federal dos EUA e do Banco de Inglaterra, que deverão manter as taxas de juro inalteradas para conter a inflação, o que poderá desencorajar o consumo.