Michel Barnier falava no Parlamento Europeu para uma plateia composta por estudantes, um dia depois de os 27 Estados-membros da UE, reunidos na terça-feira ao nível de um Conselho de Assuntos Gerais, terem dado “luz verde” formal à Comissão Europeia para iniciar as negociações com Londres sobre a futura parceria pós-‘Brexit’.

Na reunião de terça-feira, foi adotado o mandato que o executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen propôs.

Aos estudantes da Escola Superior de Comércio de Paris, Barnier não escondeu uma "preocupação” antes do início das negociações, previsto para segunda-feira (02 de março).

O negociador-chefe da UE indicou ter observado uma lacuna tanto do ponto de vista do acordo de saída, que estabelece as condições do divórcio com a UE, em particular sobre "a correta aplicação do acordo para a Irlanda", mas também em relação à declaração política que acompanha o tratado.