A informação foi avançada na sexta-feira pela agência de notícias norte-americana Bloomberg, que cita fontes próximas da administração Trump.

A proposta também estabeleceria um cessar-fogo nas linhas de frente da guerra, segundo a CNN.

Esta proposta terá sido partilhada com as autoridades europeias e ucranianas que se encontraram em Paris, na sexta-feira. No entanto, a Bloomberg sublinha que ainda nada está decidido.

Recorde-se que a Rússia anexou a Crimeia em 2014, após quase 97% da população local ter votado a favor da medida em referendo. A concessão da Península à Rússia será um sinal do presidente Trump para conseguir o cessar-fogo que pretende.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já disse várias vezes que a Ucrânia não cederá nenhuma parte do território à Rússia como forma de alcançar a paz.