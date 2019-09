"No estado atual das coisas, não", disse Le Drian durante a emissão do programa Le Grand Rendez-vous Europe1/CNEWS/Les Echos.

"Eles [os britânicos] dizem que querem propor outras soluções, acordos alternativos para assegurar a saída...). Não vimos isso, por isso não, não vamos recomeçar todos os três meses. As autoridades britânicas que nos indiquem o caminho", reforçou.

O parlamento do Reino Unido adotou esta semana uma proposta de lei forçando o primeiro-ministro Boris Johnson a adiar por três meses a data do 'Brexit', prevista para 31 de outubro, se não chegar a acordo para a saída com a União Europeia até 19 de outubro.

"Os britânicos que assumam a sua situação (...). É preciso que nos digam o que querem", insistiu o chefe da diplomacia francesa.