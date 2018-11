O ministro de Estado britânico para a Irlanda do Norte, o conservador Shailesh Vara, anunciou esta quinta-feira a sua demissão do cargo por não concordar com o projeto de acordo do ‘Brexit’ entre o seu Governo e a União Europeia.

"Não posso apoiar o acordo de saída concluído com a União Europeia", disse Vara na sua carta de renúncia postada em sua conta no Twitter. O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. Hoje, o presidente do Conselho Europeu anunciou, em Bruxelas, que prevê convocar uma cimeira extraordinária de líderes da União Europeia a 27 para dia 25 de novembro, para “finalizar e formalizar o acordo de ‘Brexit’” com o Reino Unido. (Notícia atualizada às 08:47)