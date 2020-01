“A saída do Reino Unido da União Europeia constitui um acontecimento de grande importância para o povo do Reino Unido, uma alteração de fundo no quadro de relações entre estados no continente europeu e o único desfecho que garante o respeito pela vontade do povo britânico, expressa de forma soberana no referendo realizado em 2016”, refere, em comunicado, o PCP.

Apesar das “profundas contradições que se manifestaram e que continuam a marcar a situação social e política no Reino Unido”, os comunistas sublinham que “a decisão do povo britânico agora concretizada constitui uma vitória sobre o medo, a submissão e o catastrofismo” e, por isso mesmo, representa “um elemento adicional na luta por uma outra Europa dos trabalhadores e dos povos”.

No mesmo comunicado, os comunistas manifestam “dúvidas, discordâncias e inquietações sobre os termos do acordo de saída do Reino Unido”, que consideram ser “inseparáveis da matriz e imposições dos tratados, da natureza política e ideológica das forças que negociaram o acordo”.

“O PCP considera que o Governo português deve tomar as iniciativas necessárias para assegurar o desenvolvimento de relações bilaterais mutuamente vantajosas entre Portugal e o Reino Unido, no quadro do respeito da soberania e igualdade de direitos de cada um dos países e dos direitos e aspirações do povo português e do povo britânico”, instou.

Para o PCP, “a defesa dos interesses do povo português, e da comunidade portuguesa no Reino Unido, não deve ser condicionada ou colocada em causa por quaisquer imposições ou constrangimentos da União Europeia”, concretamente no que diz respeito à futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia.