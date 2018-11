“Sendo um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e da sua relação futura, prevê que o Reino Unido esteja fora estando dentro, de alguma forma. Isto porque claramente fica amarrado a um conjunto de condicionantes e mesmo de políticas de teor neoliberal, securitário, militarista, que são, no fundo, as da União Europeia”, defendeu João Ferreira.

Em declarações à Lusa, o eurodeputado e dirigente comunista argumentou que o acordo aprovado na cimeira europeia “visa condicionar a ação de qualquer futuro governo britânico que opte por uma agenda política progressista de saída do Reino Unido da União Europeia”.

“As possibilidades que se abriam do ponto de vista de tirar partido da nova situação para recuperação de soberania, para implementação de medidas, por exemplo, ao nível da recuperação do controlo público sobre setores estratégicos da economia, ao nível de planos para a reindustrialização que envolvam ação no domínio das ajudas de Estado, tudo isso está fortemente condicionado por este acordo”, sustentou.