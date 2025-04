Este fim de semana foi notícia o atropelamento de que resultou na morte de uma jovem de 15 anos, em Santos, Lisboa, que veio aumentar o número de casos numa lista de mais de 30 ocorrências registadas pela GNR até ao final de fevereiro.

No passado fim de semana, uma criança de 9 anos foi atropelada, no domingo à tarde, por uma mota no bairro do Casal da Mira, na Amadora, tendo o condutor fugido do local sem prestar auxílio. A criança foi assistida no local e transportada em “estado grave” para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A 1 de abril, um jovem de 19 anos, suspeito de ser o autor do atropelamento foi identificado e constituído arguido.

Também no domingo da semana passada, 30 de março, três ciclistas foram atropelados na zona da Marginal, no sentido Carcavelos-Lisboa, sendo transferidos para os hospitais de São José e de São Francisco.

No final de 2024, a 21 de dezembro, o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, morreu na sequência de um atropelamento na Avenida da Índia, Lisboa, onde circulava de bicicleta.

Infraestruturas de Portugal anuncia "medidas de acalmia das velocidades praticadas". Marginal vai ter limites mais apertados

Esta semana também a PSP afirmou estar preocupada com o número de condutores apanhados em excesso de velocidade que, em março, mais do que duplicou em relação ao mesmo mês do ano passado, totalizando 4.862 situações.

Uma das medidas para aumentar a segurança vai ter lugar na Avenida Marginal que liga Lisboa a Cascais.

A partir desta segunda-feira, 7 de abril, o trânsito vai estar condicionado na Avenida Marginal, entre as 8:00 e as 18:00, para a realização dos trabalhos para aplicação dos novos limites de velocidade.

A Marginal vai ter limites máximos de 50 quilómetros por hora em toda a extensão, estando por isso o trânsito condicionado entre 7 e 18 de abril.

O comunicado da Infraestruturas de Portugal (IP), a intervenção "surge no âmbito da implementação de medidas de acalmia das velocidades praticadas" na Marginal (Estrada Nacional 6 - EN6) "com o objetivo de aumentar a segurança de todos os utilizadores".