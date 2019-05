Na quarta-feira, 29 de maio, durante a sua atuação em Verona — inserida na última digressão mundial "Farewell Yellow Brick Road" —, Elton John disse sentir-se envergonhado com a situação vivida no Reino Unido, conta o The Guardian.

"Sinto-me envergonhado com o meu país e com aquilo que tem feito. Está a colocar as pessoas de lado... Estou farto de políticos, principalmente de políticos britânicos. Estou farto do Brexit. Eu sou europeu. Não sou um inglês imperialista estúpido", refere.

Esta não é, contudo, a primeira vez que o cantor britânico expressa o seu desagrado em relação ao Brexit, tendo-o feito já em julho de 2018. "Não acredito que inicialmente tenham dito a verdade às pessoas na Grã-Bretanha. Prometeram-lhes algo completamente ridículo e que não era economicamente viável".

Para o cantor, todo o processo de saída do Reino Unido da União Europeia pode ser comparável a "andar vendado num labirinto [bastante denso] de Hampton Court, ser virado 16 vezes e ter de encontrar a saída".

Além da digressão, Elton John vai publicar a sua primeira autobiografia no outono. Nos cinemas já está em exibição o filme "Rocketman", de caráter biográfico sobre a ascensão do cantor à fama e luta contra o abuso de substâncias.