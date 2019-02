O processo de saída do Reino Unido da União Europeia está num impasse, depois de o Acordo de Saída negociado por Londres com Bruxelas ter sido rejeitado no parlamento por uma margem de 230 votos.

"A primeira-ministra falou do empenho do governo em fazer passar um acordo e apresentou a situação no parlamento [britânico], onde existe um apoio amplo ao acordo, embora sejam precisas alterações legais vinculativas para o conseguir fazer passar", adiantou a mesma fonte à Lusa.

Nos últimos dias, Theresa May telefonou também ao Presidente francês, Emmanuel Macron, ao chanceler austríaco, Sebastian Kurz, e recebeu o chefe do governo de Malta, Joseph Muscat, em Downing Street.

A conversa telefónica com o homólogo português faz parte de uma série de contactos feitos por May com líderes europeus a propósito do 'Brexit', disse a porta-voz à agência Lusa.

A solução prevista no Acordo de Saída negociado entre o Londres e Bruxelas será ativada se após o período de transição, no final de 2020, não estiver concluído um novo acordo, mantendo o Reino Unido na união aduaneira europeia e a Irlanda do Norte sujeita a regras do mercado único.

May reuniu-se na semana passada com os presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, e do Conselho Europeu, Donald Tusk, e viajou até Dublin para se encontrar com o homólogo irlandês, Leo Varadkar.

Os líderes europeus têm até agora mostrado indisponibilidade para renegociar o conteúdo do documento, mas May e Juncker concordaram em voltar a encontrar-se de novo no final do mês, numa data ainda por definir.

A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de março, fim do prazo de dois anos previsto no artigo 50.º do tratado europeu para o processo de negociações.