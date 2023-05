Após a pompa e solenidade da cerimónia de sábado na Abadia de Westminster, chegou o momento dos festejos da população durante um fim de semana prolongado, já que segunda-feira será feriado no Reino Unido.

Mais de 14 milhões de telespectadores - num país de 67 milhões de habitantes - assistiram à coroação nos diferentes canais da BBC, informou a emissora pública britânica de rádio e televisão.

Os monarcas estão "profundamente emocionados e orgulhosamente agradecidos" aos que ajudaram a tornar a coroação "uma ocasião muito gloriosa" e aos que "compareceram para mostrar seu apoio", afirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Carlos III, 74 anos, que subiu ao trono em setembro, após a morte de Elizabeth II - que reinou por 70 anos - herdou um país que enfrenta grandes desafios.

Os problemas vão das aspirações independentistas na Escócia e Irlanda do Norte à grave crise provocada pelo custo de vida, passando por uma revisão do passado colonial do país que não isenta a monarquia que muito pedem que investigada pelo tráfico de escravos.

O rei tem a ambição de modernizar a instituição, o que a deixaria menos dispendiosa e mais próxima da população. Ele e Camilla, 75 anos, esperam que o fim de semana prolongado "seja a oportunidade de celebrar e passar tempo entre amigos, famílias e comunidades".

Mais de 67.000 "grandes refeições" de bairro foram registadas em todo o país, segundo o Eden Project Communities, que organizou o evento. Para as festividades, os monarcas apresentaram a proposta da "quiche da coroação", uma receita vegetariana com espinafres, favas, estragão, leite, ovos e queijo.

Festas de bairro deste tipo marcaram as celebrações pela coroação de Elisabete II em 1953, um momento histórico de comemoração após os anos difíceis do pós-guerra.

Os príncipes de Gales, William e Kate, de 40 e 41 anos, fizeram uma aparição surpresa para cumprimentar as pessoas que participavam numa das refeições no Parque de Windsor. Os herdeiros ao trono conversaram e beberam com os súbitos em pequenos copos de papel decorados com a bandeira britânica.

créditos: ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP

Mais logo, os reis devem acompanhar o concerto em frente ao castelo de Windsor, onde estarão 20.000 espectadores.

Vestidos com as cores britânicas, os primeiros fãs começaram a chegar à pequena cidade, que fica a 40 quilómetros de Londres, muitas horas antes do início do espetáculo, previsto para às 19h00.

Sem a presença de grandes estrelas britânicas, como Elton John, Adele, Ed Sheeran ou Harry Styles, a apresentação será liderada pelos artistas americanos Lionel Richie e Katy Perry. O espetáculo contará também com a presença da veterana "boy band" Take That e promete momentos de surpresa, com a participação do ator Tom Cruise e do personagem de Winnie the Pooh.

São também esperadas atuações de bailarinos do Royal Ballet, cantores da Royal Opera, atores da Royal Shakespeare Company, artistas do Royal College of Music e membros do Royal College of Art.

Reportagem: Anna Cuenca/AFP