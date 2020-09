O primeiro vetor divide-se entre a “melhoria significativa da estrutura interna ligada ao futebol”, que passa sobretudo pelo papel de um diretor desportivo, com o sueco e ex-treinador do Benfica Sven-Goran Eriksson como hipótese, o “reforço qualitativo do plantel” e “equipas técnicas que se encaixem no projeto global do Benfica”, na qual Jorge Jesus tem o perfil pretendido.

Entre as propostas financeiras, a candidatura pretende “aumentar os capitais próprios do Benfica para mil milhões de euros”, bem como “criar uma robustez financeira necessária para que o Benfica ataque o mercado com outra qualidade”, assente numa “absoluta transparência”.

Para além da ideia principal, a candidatura “Todos P’lo Benfica” apresentou mais três eixos, que correspondem à “devolução da democracia ao Benfica”, através da revisão dos estatutos, do voto eletrónico acompanhado de voto físico ou dos debates na televisão dos ‘encarnados’, o “reforço do ecletismo”, em que o desejo do regresso do ciclismo ao clube é um dos principais desejos, e “solidificar a mística benfiquista”.

Questionado sobre a possibilidade de não se poder candidatar, visto não ser associado há 25 anos como os estatutos exigem, Bruno Costa Carvalho acredita que tem “capacidade de ser candidato” e revelou ter apresentado um pedido de verificação à mesa da Assembleia-Geral (AG), esperando que esta “seja sensível aos argumentos irrefutáveis que foram apresentados”.

“Se nós quisermos chegar às urnas, chegamos. Temos muitas pessoas com os tais 25 anos. Temos outras alternativas, mas não temos essa decisão tomada. Todo o grupo conhece a situação ao detalhe e está absolutamente confiante e a dar a cara”, ressalvou, em relação a um possível ‘plano B’ caso a mesa da AG reprove a sua candidatura.

Candidato derrotado nas eleições de 2009, em “circunstâncias completamente diferentes” das de agora, diante do atual presidente Luís Filipe Vieira, no cargo desde 2003 e que se volta a recandidatar, Bruno Costa Carvalho terá também como ‘adversários’, nas eleições agendadas para outubro, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Francisco Benitez.