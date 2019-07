Os futebolistas Bruno Fernandes, Ristovski e Gonzalo Plata regressaram hoje aos treinos do Sporting, apesar de apenas terem trabalhado com o preparador físico no relvado, informou o clube lisboeta.

Após se terem submetido aos habituais exames médicos e físicos na Academia de Alcochete, os três atletas realizaram treino no relvado, acompanhados pelo preparador Gonçalo Álvaro. Os restantes atletas trabalharam às ordens do técnico holandês Marcel Keizer, num treino conjunto com a equipa de sub-23 dos ‘leões’, em que esteve novamente presente o jovem Eduardo Quaresma, de 17 anos, assim como Nuno Mendes, dos sub-17, e João Oliveira, da formação de sub-23. Entregues ao departamento clínico, a cumprirem um “plano de recuperação estabelecido”, continuam o argentino Rodrigo Battaglia e o reforço francês Valentin Rosier. Na sexta-feira, a equipa volta a treinar às 10:30, na Academia de Alcochete, numa sessão à porta fechada. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.