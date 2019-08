Em causa estão verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) que serão atribuídas ao município após a cidade ter concorrido à quarta edição do concurso “Ações Urbanas Inovadoras”, uma iniciativa promovida pela região francesa de Hauts-de-France, em colaboração com a Comissão Europeia.

Lisboa foi, assim, uma das cidades escolhidas na categoria de transição digital, com um projeto da empresa VoxPop, que visa “facilitar a apresentação de comentários dos utilizadores para melhorar o sistema de mobilidade da cidade”, assinala o executivo comunitário em comunicado.

A ideia é, então, criar um sistema de partilha de dados que permita, através de métodos de inteligência acionável, converter a informação deixada pelos utilizadores em medidas concretas para melhorar o sistema de transportes, ao nível do planeamento, operação e manutenção.

Isto significa que o município terá acesso direto aos comentários e poderá basear-se neles para criar “serviços avançados de mobilidade centrados no utilizador”, segundo a descrição remetida ao concurso.