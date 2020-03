Também hoje, numa mensagem publicada em vídeo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aponta que “um milhão e meio de pessoas na UE vivem num país e trabalham noutro”, dando como exemplo profissionais que estão empregados em unidades de saúde no Luxemburgo, mas que residem em França ou na Bélgica.

“Estes trabalhadores têm de atravessar a fronteira para ir trabalhar e muitos deles têm empregos importantes para todos nós ultrapassarmos esta crise”, frisa a responsável.

Na informação hoje publicada, o executivo comunitário esclarece, ainda, que “os Estados-membros devem permitir que os trabalhadores fronteiriços em geral continuem a atravessar as fronteiras se o trabalho no setor em que exercem a sua atividade continuar a ser autorizado no Estado-membro de acolhimento”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 396 mil infetados e perto de 25 mil mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos.