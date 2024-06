O cabeça de lista da AD às europeias afirmou hoje que "esperava mais humildade" do secretário-geral do PS sobre o plano de ação para as migrações, já que "fez parte do Governo que criou" e não resolveu o problema.

No final de uma visita ao Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, Sebastião Bugalho foi questionado sobre as críticas de Pedro Nuno Santos ao conteúdo e à forma do plano apresentado na segunda-feira pelo Governo, acusando o executivo PSD/CDS-PP de governar “como se não existisse oposição”. O “número um” da lista da AD começou por questionar se o líder socialista “não é a favor de regularizar a situação de 400 mil migrantes”. “O que eu espero é que o dr. Pedro Nuno Santos enquanto líder da oposição esteja ao lado de proteger imigrantes das redes de tráfico humano, que esteja ao lado da regularização de meio milhão de pessoas que estão num limbo que as deixa desprotegidas”, afirmou Sebastião Bugalho. O candidato a eurodeputado considerou que este foi um problema que “o PS não conseguiu resolver em nove anos de governação”. “Eu esperava mais humildade da parte de alguém que fez parte desse Governo que criou o problema”, afirmou. Bugalho foi também questionado sobre as acusações de eleitoralismo por parte dos partidos da oposição por o Governo estar a apresentar vários pacotes de medidas durante a campanha para as europeias e devolveu a pergunta. “Devíamos esperar até ao momento em que os partidos políticos achassem que era conveniente resolver a situação dramática em que 400 mil pessoas estavam?”, questionou. E acrescentou: “Eu acho que não se podia esperar mais um dia, nós temos é que lamentar todos os dias para trás em que o problema não foi resolvido, não é o dia em que isso se começou a resolver”, afirmou, dizendo que hoje devia ser “um dia bom para os portugueses e para a Europa”.