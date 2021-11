Embora o Ministério da Defesa não tenha especificado que a pressão migratória é a causa desse destacamento de forças militares, fontes da Polícia de Fronteira revelaram que foram detetadas, no último mês, entre 180 e 350 tentativas diárias de entrar ilegalmente no país.

O ministro da Defesa, Georgui Panayotov, já tinha anunciado, em agosto passado, o envio de soldados para a fronteira, alegando razões de “pressão migratória”.

As estatísticas oficiais indicam que até ao momento, e durante este ano, 919 pessoas, principalmente afegãos e sírios, foram intercetadas quando tentavam entrar no país, principalmente a partir da Turquia – três vezes mais do que no mesmo período de 2020.

Outras 779 pessoas, mais 20% do que em 2020, foram intercetadas a tentar sair do país, em direção à Sérvia, uma das rotas mais usadas por migrantes e refugiados que fogem da miséria e da guerra em zonas da África e da Ásia, com destino à Europa Ocidental.