De acordo com a organização da JMJ, estão a ser produzidos "um total de 10 mil paramentos para os sacerdotes e bispos que participarão nas cerimónias religiosas", através de uma parceria Portugal/Itália.

O paramento principal que o Papa Francisco vai utilizar vai incluir uma faixa de burel, produzida por uma fábrica na Serra da Estrela. Assim, "é a primeira vez que o burel é utilizado numa veste papal, representando o símbolo da participação do interior do país – e da cultura tradicional portuguesa – nestas celebrações".

A Fundação JMJ refere ainda, num balanço a um mês da Jornada, que "a Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais doou duas toneladas de trigo alentejano para o fabrico de hóstias para as eucaristias do encontro, cuja produção está a cargo das irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, na Estrela".

Neste momento, estão inscritos no encontro 737 bispos inscritos no encontro, 29 dos quais cardeais. Os países com mais bispos inscritos são: Itália (113), Espanha (77), França (75), EUA (76) e Portugal (45).

No Parque do Perdão, para administrarem o sacramento da reconciliação, há neste momento 2 600 padres inscritos, que vão permitir confissões nas cinco línguas oficiais da JMJ Lisboa 2023, nomeadamente em português, inglês, francês, espanhol e italiano.