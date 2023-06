Segundo a Fundação, o atual balanço "está assente em dados (de 29 de junho) que estão continuamente a evoluir, e, à semelhança do que aconteceu em anteriores Jornadas Mundiais da Juventude, à medida que se aproxima da data do encontro, assiste-se ao crescimento do interesse e na adesão ao maior encontro do Papa com jovens de todo o mundo".

Vejamos os dados:

Peregrinos:

Há mais de 663 mil peregrinos inscritos logo na primeira fase, provenientes de 204 países;

Destes, 480 mil prosseguiram a segunda fase de inscrição e, neste momento, há 313 mil peregrinos com inscrição finalizada, que representam 151 países diferentes;

Os países com mais peregrinos que finalizaram a sua inscrição são: Espanha (58 531), Itália (53 803), França (41 055), Portugal (32 771) e EUA (14 435);

70% dos peregrinos que finalizaram a sua inscrição requereram alojamento, totalizando 214 500 inscrições para alojamento neste momento;

Através das Paróquias nas Dioceses de Acolhimento (Lisboa, Santarém e Setúbal) a JMJ Lisboa 2023 já identificou 7.138 Famílias disponíveis para acolherem jovens peregrinos nas suas casas;

No total estão identificados mais de 472 926 lugares de pernoita para os peregrinos, 24 198 dos quais em Famílias de Acolhimento;

A grande maioria dos peregrinos inscritos para a JMJ Lisboa 2023 (cerca de 90%) requereu o apoio de alimentação, totalizando neste momento 289 mil jovens;

Está já contratualizado pela JMJ Lisboa 2023 o fornecimento de quase 3 milhões de refeições.

Voluntários:

Há 32 717 voluntários que iniciaram o seu processo de inscrição, dos quais 22 282 têm o processo de inscrição completa;

Os voluntários são oriundos de 143 países diferentes;

A média de idade dos voluntários é de aproximadamente 30 anos;

Há 500 voluntários exclusivamente da área da Saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros e estudantes do final da Licenciatura que assegurarão a prestação de primeiros socorros a todos os peregrinos ao longo da semana do encontro.

Bispos e padres:

A JMJ Lisboa 2023 conta com 737 bispos inscritos no encontro, 29 dos quais cardeais;

Os países com mais bispos inscritos são: Itália (113), Espanha (77), França (75), EUA (76) e Portugal (45);

No Parque do Perdão, para administrarem o sacramento da reconciliação, há neste momento 2 600 padres inscritos, que vão permitir confissões nas cinco línguas oficiais da JMJ Lisboa 2023, nomeadamente em português, inglês, francês, espanhol e italiano.

Paramentos e hóstias:

Estão a ser produzidos um total de 10 mil paramentos para os sacerdotes e bispos que participarão nas cerimónias religiosas da JMJ Lisboa 2023. O fabrico é feito através de uma parceria Portugal/Itália;

Uma fábrica de burel, na Serra da Estrela, foi escolhida para elaborar uma faixa que será incluída no paramento principal a usar, em Lisboa, pelo Papa Francisco. É a primeira vez que o burel é utilizado numa veste papal, representando o símbolo da participação do interior do país – e da cultura tradicional portuguesa – nestas celebrações;

A Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais doou duas toneladas de trigo alentejano para o fabrico de hóstias para as eucaristias do encontro, cuja produção está a cargo das irmãs Clarissas do Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, na Estrela.

A Colina do Encontro e a Cidade da Alegria:

O Altar-Palco da Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, onde será celebrada a missa de abertura (presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa) e a Via Sacra, presidida pelo Papa Francisco, é uma obra da total responsabilidade da JMJ Lisboa 2023, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa (CML). Para a sua construção foram descarregadas 170 toneladas de ferro e madeira, que foram transportados em 16 camiões TIR;

O Altar-Palco, que custará cerca de 450 mil euros e terá 24 m de altura e 40 m de largura, deverá estar pronto no final da primeira quinzena de julho;

O Projeto da Cidade da Alegria, localizado em Belém, inclui uma feira de vocações para apresentação dos vários movimentos e ordens religiosas, assim como uma capela e os 150 confessionários, que foram fabricados nos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira, Porto e Coimbra. Ao todo, a JMJ Lisboa 2023 pagou 43 mil euros pelos confessionários, incluindo o pagamento do trabalho efetuado pelos reclusos destes estabelecimentos.

Outros eventos:

Ao longo da semana, a JMJ Lisboa 2023 tem várias iniciativas a decorrer. O programa do Festival da Juventude ainda não foi anunciado, mas conta com um total de 480 eventos, a decorrer em 100 locais diferentes dos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e Loures;

Os eventos serão da responsabilidade de grupos de 57 países diferentes e se Portugal tem a primazia (108), haverá também apresentações vindas do México, India, Austrália, Angola, Benin, Burundi, Emirados Árabes, Iraque ou Azerbaijão;

No total, o programa do Festival da Juventude inclui a projeção de 15 filmes, 10 peças de teatro, 10 exposições, 55 eventos religiosos e de encontro, 6 grupos de dança, 38 conferências e ainda dois torneiros desportivos da JMJ Sports;

Media e sustentabilidade:

Neste momento existem 2 069 acreditações de profissionais de comunicação;

A JMJ Lisboa 2023 vai promover o cálculo da pegada ecológica deixada por este encontro de grande dimensão, comprometendo-se a desenvolver ações de apoio e proteção do ambiente, como a plantação de árvores em todo o mundo;