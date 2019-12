Em declarações à Lusa, o comandante da capitania de Viana do Castelo, Sameiro Matias, avançou que as buscas de um ex-pescador, de 64 anos, que desapareceu no sábado quando pescava numa embarcação de recreio a “três milhas a oeste de Viana do Castelo”, recomeçaram hoje, pelas 05:30, com o auxílio do Navio República Portuguesa (NRP).

Por volta das 07:00 juntaram-se à operação de buscas o salva-vidas Atento e logo de seguida a lancha da Polícia Marítima de Viana do Castelo e ainda a lancha da Polícia Marítima de Caminha, na sua área de jurisdição.

Da parte da manhã, entre as 08:40 e as 14:00, as buscas contaram também com o apoio de um helicóptero da Força Aérea.

“As buscas devem manter-se até ao pôr-do-sol”, estimou o comandante Sameiro Matias, referindo que a operação de buscas tem também realizado “patrulhamento de terra nas praias de Viana do Castelo”, envolvendo “mais de 70 operacionais”.

As buscas para encontrar o homem foram suspensas pelas 22:30 de sábado.

O alerta para o desaparecimento do sexagenário foi dado pelas 16:10 pela mulher, após ter tentado contactar o marido para o telemóvel, mas sem sucesso.

De seguida, foram acionados meios de busca da Polícia Marítima, entre eles o salva-vidas Atento, e um helicóptero da Força Aérea, que chegou ao local cerca das 20:30.